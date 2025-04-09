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Звезда «Minecraft в кино» и «Уэнсдей» хочет сняться в фильме по Red Dead Redemption

Звезда «Minecraft в кино» и «Уэнсдей» хочет сняться в фильме по Red Dead Redemption
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Актриса Эмма Майерс, снявшаяся в сериале «Уэнсдей» и фильме «Minecraft в кино», хочет сняться в экранизации Red Dead Redemption или Portal. Ей настолько понравилось работать в фильме по игре, что она хотела бы повторить этот опыт.

Майерс отметила, что её можно поместить буквально «куда угодно», даже на второстепенную роль, поскольку ей важнее сам процесс и факт участия в какой-либо экранизации игры.

Сериал по The Last of Us вышел действительно хорошим, так что, может быть, если бы экранизировали Red Dead Redemption, тоже было бы круто. И Portal тоже. Из неё получился бы действительно хороший анимационный сериал или что-то в этом роде.

«Minecraft в кино» уже показывают в мире, а до России картина доберётся 12 апреля.

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