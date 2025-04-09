Актёр Михаил Ефремов вышел на свободу и уже направляется в Москву

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что актёр уже покинул колонию в Белгородской области. Сейчас он едет в Москву. В месте, где актёр покидал колонию, собрались журналисты и полиция.

Значит, Михаил Олегович уже освобождён, в законном порядке, в установленном. И он отбыл по месту своей регистрации, в Москву. Сейчас он будет лечиться. Понимаете, он очень любит свою профессию. Он талантливый артист.

Напомним, Ефремов отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом. Виновником оказался сам Ефремов, который сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

Изначально актёр должен был отбыть наказание в виде 8 лет, но в итоге вышел по УДО и отбыл за решёткой 4,5 года.