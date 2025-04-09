Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Михаил Ефремов вышел на свободу и уже направляется в Москву

Актёр Михаил Ефремов вышел на свободу и уже направляется в Москву
Комментарии

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что актёр уже покинул колонию в Белгородской области. Сейчас он едет в Москву. В месте, где актёр покидал колонию, собрались журналисты и полиция.

Значит, Михаил Олегович уже освобождён, в законном порядке, в установленном. И он отбыл по месту своей регистрации, в Москву. Сейчас он будет лечиться. Понимаете, он очень любит свою профессию. Он талантливый артист.

Напомним, Ефремов отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом. Виновником оказался сам Ефремов, который сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

Изначально актёр должен был отбыть наказание в виде 8 лет, но в итоге вышел по УДО и отбыл за решёткой 4,5 года.

Материалы по теме
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android