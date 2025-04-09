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Вышла предпоследняя серия сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — финал через неделю

Вышла предпоследняя серия сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — финал через неделю
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Сегодня на Disney+ вышла восьмая серия сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Это предпоследний эпизод сезона, а финальная серия, девятая, выйдет уже 16 апреля.

«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение высокооценённого сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Шоу получит второй сезон, который планируют выпустить в 2026 году. Обычно паузы между сезонами подобных шоу больше, однако авторы «Сорвиголовы» хотят выпускать новые сезоны ежегодно — конечно же, по возможности.

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