Вышла предпоследняя серия сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — финал через неделю

Сегодня на Disney+ вышла восьмая серия сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Это предпоследний эпизод сезона, а финальная серия, девятая, выйдет уже 16 апреля.

«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение высокооценённого сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Шоу получит второй сезон, который планируют выпустить в 2026 году. Обычно паузы между сезонами подобных шоу больше, однако авторы «Сорвиголовы» хотят выпускать новые сезоны ежегодно — конечно же, по возможности.