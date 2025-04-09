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Врач-нарколог оценил риск того, что актёр Михаил Ефремов будет злоупотреблять алкоголем

Врач-нарколог оценил риск того, что актёр Михаил Ефремов будет злоупотреблять алкоголем
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Врач-нарколог Василий Шуров оценил вероятность того, что актёр Михаил Ефремов, покинувший места лишения свободы по УДО, вновь начнёт злоупотреблять алкоголем. По мнению врача, вероятность этого очень высока.

В конце марта Шуров уже выступал с похожим мнением. Он говорил, что Ефремов вряд ли откажется от алкоголя, будучи на воле.

Понимаете, человек сидел в тюрьме и не работал со своей трезвостью. Он лишь был в условиях, исключающих употребление алкоголя. И не факт, что там этого не было. Мы знаем, что он за неделю до суда звонил и обещал устроить «крутой движ» на воле. Как думаете, это про трезвость?

Сам Ефремов уже покинул колонию и направляется домой, в Москву.

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