«Переходный возраст» стал четвёртым по популярности англоязычным сериалом Netflix

По данным издания Deadline, напряжённый мини-сериал «Переходный возраст» становится всё популярнее и популярнее. К 9 апреля шоу набрало 114,5 млн просмотров, в итоге оно стало четвёртым по популярности англоязычным сериалом Netflix.

К примеру, шоу «Монстр: История Джеффри Дамера» набрало 115,6 млн просмотров. Возможно, скоро «Переходный возраст» обойдёт сериал про Дамера.

«Переходный возраст» рассказывает про простую семью, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда 13-летнего Джейми Миллера арестовывают за убийство одноклассницы. Обвинения против сына заставляют родителей столкнуться с худшим кошмаром: чтобы докопаться до истины, в дело вступают адвокат, психологи и другие специалисты.