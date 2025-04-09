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«Интерстеллар», «Тёмный рыцарь» и «Дюна»: Ханс Циммер выбрал свой лучший саундтрек

«Интерстеллар», «Тёмный рыцарь» и «Дюна»: Ханс Циммер выбрал свой лучший саундтрек
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Культовый немецкий композитор и двукратный обладатель премии «Оскар» Ханс Циммер оценил собственные композиции для культовых фильмов. В небольшом ролике от TikTok-блогера под ником guywithamoviecamera музыкант назвал своё лучшее творение.

Опрос на лучший саундтрек проходил в формате противостояния музыки к тому или иному фильму. Долгое время в нём лидировал «Интерстеллар», после чего лидерство перехватил «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим. Победителем же стал «Тёмный рыцарь» — одна из самых известных работ Ханса Циммера.

Видео доступно на YouTube-канале DaHomie-James. Права на видео принадлежат guywithamoviecamera.

Ближайшей работой Циммера станет музыка для «Дюны 3» — композитор уже приступил к написанию саундтрека для триквела культовой франшизы Дени Вильнёва. Съёмки ленты стартуют этим летом, а премьера состоится не раньше второй половины 2026 года.

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