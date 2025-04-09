Вышел новый трейлер драмы «Финал» про победу на Олимпиаде-2012 по волейболу — релиз 8 мая

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила большой трейлер фильма «Финал». Спортивная драма выйдет в российский прокат уже 8 мая.

Видео доступно в группе «Атмосфера кино» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Лента расскажет о финальном матче Игр 2012 года России с Бразилией. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределён. Но ещё мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов.

Главного тренера сборной Владимира Алекно сыграл Денис Шведов (известен по ролям в таких проектах, как «Мажор», «Жить», «Доктор Преображенский»). В «Финале» также сыграли Ирина Пегова («Прогулка», «Моё собачье дело», «Родные»), Юлия Ильина («Трепачи», «Трасса»), Сергей Безруков («Мистер Нокаут», «Воздух») и другие актёры, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Финальный постер фильма «Финал»