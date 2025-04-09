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Режиссёр фильма «Minecraft в кино» рассказал о необычном внешнем виде существ

Режиссёр фильма «Minecraft в кино» рассказал о необычном внешнем виде существ
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Режиссёр фильма «Minecraft в кино» Джаред Хесс дал интервью, в котором ответил на вопросы о том, почему существа в ленте выполнены в гиперреалистичном стиле.

По словам Хесса, он вместе с командой хотел придать всей картине и её существам реалистичность, при этом наделив их мускулатурой и кубической формой,

Мы хотели придать всему реалистичность, органичность… это настоящие живые существа, поэтому нам нужно было наделить их мускулатурой, но при этом сохранить кубическую форму.

Неофициальная премьера фильма в России состоится 12 апреля. В мировой прокат лента вышла ещё 4 апреля и уже собрала внушительную кассу.

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