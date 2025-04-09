Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Лютоволк вернулся!» Джордж Мартин опубликовал фото с лютоволком из «Игры престолов»

«Лютоволк вернулся!» Джордж Мартин опубликовал фото с лютоволком из «Игры престолов»
Аудио-версия:
Комментарии

Джордж Мартин, автор цикла «Песнь льда и огня», опубликовал новую запись в своём блоге. Один из самых известных писателей XXI века опубликовал фотографию с настоящим лютоволком. Их вывел стартап Colossal благодаря окаменелостям зуба и черепа волка возрастом около 72 000 лет.

Мартин заявил, что встретился с Ромулом, Ремом и Кхалиси ещё в феврале, однако его попросили ничего не рассказывать до публикации пресс-релиза. В своём блоге Мартин заявил, что очень рад возвращению столь важного для человечества вида, и не смог назвать, кого именно он держит на фотографии.

Я уже несколько месяцев держал свой язык за зубами, умирая от желания рассказать об этом всему миру. Лютоволк вернулся! Я познакомился с ними ещё в феврале. На фото я и Ромул. Или, может быть, это Рем. Они близнецы, и их сложно отличить друг от друга. Я не могу сказать вам, как ребята из Colossal это сделали. Я оставлю это учёным, которые поймут детали лучше, чем такой фантазист, как я.

Фото: Личный блог Джорджа Мартина

Сейчас Джордж Мартин занимается написанием романа «Ветра зимы» — шестой книги в цикле «Песнь льда и пламени». Работу над ней писатель начал ещё в начале 2010-х.

Материалы по теме
Джордж Мартин замедлил процесс написания «Ветров зимы» из-за сериалов по «Игре престолов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android