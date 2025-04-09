В Госдуме создали группу по регулированию искусственного интеллекта

В Госдуме создана рабочая группа по разработке законов о применении искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в нижней палате и материалы к организационному собранию.

Группа займётся предложениями по эффективному отраслевому применению искусственного интеллекта, включая законопроекты по национальной обороне и безопасности России. Как объяснил вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков, искусственный интеллект — это «не та сфера, которая может развиваться чисто по рыночным законам» и ориентироваться только на прибыль. При подходе к ИИ нужно оценить много факторов, включая возможные угрозы, которые несут в себе новые трансграничные технологии.

По мнению одного из собеседников издания, новое регулирование может привести к дополнительной нагрузке, но никто не сможет справиться с новыми технологиями «без направляющей руки государства».