В России запустят сервис «Сторис» для просмотра сериалов в форме вертикальных роликов

Гендиректор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова рассказала о запуске сервиса вертикальных видео под названием «Сторис» в интервью РБК. Сейчас он работает только по приглашениям, однако в будущем смотреть контент в нём смогут все желающие.

Авторы описывают «Сторис» как сервис для просмотра короткого вертикального контента. Сперва в него войдёт переработанный контент из сериалов для телеканала «Домашний», после чего в приложении появятся реалити-шоу и проекты других телеканалов — СТС, РЕН ТВ и онлайн-кинотеатра Wink.

В ближайшее время мы запустим в тестовом режиме, по приглашениям, новое приложение под названием «Сторис», которое предназначено для показа короткого профессионального контента в вертикальном формате. Сегодня такого предложения нет вообще на российском рынке. Все соцсети, которые существуют, — это всё-таки пользовательский контент, пусть где-то даже относительно профессионально снятый. Мы же говорим в первую очередь о платформе только для профессионального короткого контента. Начнём со специально адаптированных сериалов телеканала «Домашний». Они будут переформатированы в вертикальный формат и под короткое смотрение в полторы минуты. Позднее добавим туда и другие форматы — реалити-шоу, сериалы остальных каналов. Может быть, в какой-то момент будем говорить про оригинальное производство для этой платформы.

Как отметила Баланова, сервис ориентирован в первую очередь на женскую аудиторию, а его бизнес-модель будет отличаться от уже существующих соцсетей. Более подробно о «Сторис» расскажут в ближайшие месяцы.