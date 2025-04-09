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«Это самый тяжёлый опыт»: Педро Паскаль — о роли Джоэла в сериале «Одни из нас»

«Это самый тяжёлый опыт»: Педро Паскаль — о роли Джоэла в сериале «Одни из нас»
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Чилийский актёр Педро Паскаль поделился своими впечатлениями от игры в сериале «Одни из нас». В шоу по мотивам серии игр The Last of Us артист исполняет роль Джоэла Миллера — сурового контрабандиста в мире постапокалипсиса, который потерял дочь и доверие к окружающим его людям.

Паскаль признался, что события шоу негативно повлияли на его ментальное состояние, потому что ему приходится переживать опыт своего персонажа на большом экране.

Это самый тяжёлый опыт, что у меня был. Мне трудно разделить, через что проходят мои персонажи, и собственные ощущения. В некотором смысле это не очень полезно. Я как бы чувствую их боль, поэтому в моей голове много нездоровых мыслей.

Второй сезон сериала «Одни из нас» стартует уже 14 апреля в онлайн-кинотеатре Max. В продолжение войдёт семь эпизодов.

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