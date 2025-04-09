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Про российского рэпера Децла снимут биографический сериал

Про российского рэпера Децла снимут биографический сериал
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«Студия Видеопрокат» и «Эра Мьюзик» объявили о старте производства сериала про жизнь Кирилла Толмацкого. Это будет художественный проект с биографическими элементами, премьера которого может состояться уже в 2025 году.

Детали сериала о знаменитом музыканте держатся в секрете. Судя по всему, шоу расскажет о жизни исполнителя, более известного под псевдонимом Децл. Проект будет посвящён становлению одного из самых популярных рэп-исполнителей России.

Шоураннерами и продюсерами грядущего сериала выступят Алексей Киселёв («Happy End», «Балет», «Актрисы») и Ангелина Ашман («Кресты»). Одним из продюсеров сериала выступит Александр Толмацкий, отец музыканта.

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