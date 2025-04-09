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Сериал Рассказ служанки, 6-й сезон (2025) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода шестого сезона сериала «Рассказ служанки»
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8 апреля состоялась премьера шестого, финального сезона сериала «Рассказ служанки». Последний сезон шоу продолжит историю Джун Осборн, которая вынуждена работать суррогатной матерью в мире далёкого будущего, где женщины признаны людьми низшего сорта и лишь некоторые из них используются для деторождения.

Всего в шестой сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал всего сериала состоится 27 мая.

Расписание выхода шестого сезона сериала «Рассказ служанки»

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 апреля
2-я серия8 апреля
3-я серия8 апреля
4-я серия15 апреля
5-я серия22 апреля
6-я серия29 апреля
7-я серия6 мая
8-я серия13 мая
9-я серия20 мая
10-я серия27 мая
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