Расписание выхода шестого сезона сериала «Рассказ служанки»
8 апреля состоялась премьера шестого, финального сезона сериала «Рассказ служанки». Последний сезон шоу продолжит историю Джун Осборн, которая вынуждена работать суррогатной матерью в мире далёкого будущего, где женщины признаны людьми низшего сорта и лишь некоторые из них используются для деторождения.
Всего в шестой сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал всего сериала состоится 27 мая.
Расписание выхода шестого сезона сериала «Рассказ служанки»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 апреля
|2-я серия
|8 апреля
|3-я серия
|8 апреля
|4-я серия
|15 апреля
|5-я серия
|22 апреля
|6-я серия
|29 апреля
|7-я серия
|6 мая
|8-я серия
|13 мая
|9-я серия
|20 мая
|10-я серия
|27 мая
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