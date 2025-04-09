Звезда «Гарри Поттера» Гарри Меллинг сыграет в новом фильме Кантемира Балагова

Как сообщают журналисты издания Deadline, Гарри Меллинг сыграет в новом фильме Кантемира Балагова. Меллинг наиболее известен по роли Дадли Дурсля в киносаге «Гарри Поттера».

Также стали известны детали сюжета Butterfly Jam («Варенье из бабочек») — это будет первый англоязычный фильм Балагова. Главным героем выступит парень из кавказской общины в Нью-Джерси, который работает у тёти в ресторане и тренируется, чтобы стать рестлером. Однажды у его отца возникают проблемы, решать которые приходится сыну.

Ко всему прочему в каст вошла Райли Кио — внучка Элвиса Пресли, игравшая в первом сезоне сериала «Девушки по вызову». Сроки и дата премьеры ленты пока не раскрываются.