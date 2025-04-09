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«Это не Ubisoft»: бывшие сотрудники Nintendo — о политике скидок на игры компании

«Это не Ubisoft»: бывшие сотрудники Nintendo — о политике скидок на игры компании
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Бывшие пиар-менеджеры Nintendo of America Кит Эллис и Криста Янг выпустили новый выпуск своего подкаста. В нём они обсудили политику компании в отношении скидок на свои игры.

По словам Эллис и Янг, Nintendo редко снижает цены на свою продукцию, поскольку считает, что она обладает огромной ценностью.

Видео доступно на YouTube-канале Kit & Krysta. Права на видео принадлежат Kit & Krysta.

Руководители в ответ на такие запросы давали нам долгие лекции о том, что продукция Nintendo имеет огромную ценность и поэтому её нет на скидках. Это не Ubisoft.

Новая портативная консоль поступит в продажу уже 5 июня по всему миру. В Японии консоль обойдётся в 50 тыс. иен (около 28 тыс. рублей), а в США — в $ 450 (около 37 тыс. рублей).

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