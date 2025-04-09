Сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 1,6 млрд рублей

8 апреля сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили отметку в 1,6 млрд рублей. Это произошло спустя полтора месяца в прокате — премьера ленты состоялась 13 февраля. Картина с Юрой Борисовым уже стала третьей самой кассовой картиной 2025 года в России.

Вероятно, это были последние 100 млн, которые ленте удалось заработать в прокате.

Фото: «Фонд Кино»

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В картине поэт предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».

Главную роль в картине исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов («Анора»), Пушкина во времена его юности в лицее сыграл Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), а образ Жоржа Дантеса воплотил французский актёр Флориан Десбьендра. Режиссёром картины выступил Феликс Умаров («Домашнее поле»).