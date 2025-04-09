Актрису Кристину Асмус выгнали со съёмок сериала «Склиф» — СМИ

Как сообщает телеграм-канал Mash, актрису Кристину Асмус выгнали со съёмок сериала «Склиф». В шоу она должна была исполнить главную роль, однако систематически срывала график и конфликтовала с коллегами по площадке, создавая крайне токсичную атмосферу.

Источники Mash отмечают, что Асмус не могла и не хотела находить общий язык с коллегами, затягивала смены и просила менять сценарий в последний момент. За это она потребовала вписать её имя в титры как креативного продюсера, таковым не являясь.

Напомним, в конце 2024 года у Кристины Асмус обнаружили разрыв передней крестообразной связки и порванный мениск. Актрисе нужно было пройти курс восстановления, поэтому на съёмках она не появлялась. Однако это не помешало звезде улететь отдыхать на Мальдивы и регулярно выставлять фото с боксёрских тренировок.