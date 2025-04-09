Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актрису Кристину Асмус выгнали со съёмок сериала «Склиф» — СМИ

Актрису Кристину Асмус выгнали со съёмок сериала «Склиф» — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает телеграм-канал Mash, актрису Кристину Асмус выгнали со съёмок сериала «Склиф». В шоу она должна была исполнить главную роль, однако систематически срывала график и конфликтовала с коллегами по площадке, создавая крайне токсичную атмосферу.

Источники Mash отмечают, что Асмус не могла и не хотела находить общий язык с коллегами, затягивала смены и просила менять сценарий в последний момент. За это она потребовала вписать её имя в титры как креативного продюсера, таковым не являясь.

Напомним, в конце 2024 года у Кристины Асмус обнаружили разрыв передней крестообразной связки и порванный мениск. Актрисе нужно было пройти курс восстановления, поэтому на съёмках она не появлялась. Однако это не помешало звезде улететь отдыхать на Мальдивы и регулярно выставлять фото с боксёрских тренировок.

Материалы по теме
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android