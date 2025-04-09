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Летняя презентация новых игр от Xbox пройдёт 8 июня

Летняя презентация новых игр от Xbox пройдёт 8 июня
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Microsoft объявила, что летняя презентация Xbox Games Showcase пройдёт 8 июня. Мероприятие начнётся в 19:00 мск, а трансляцию можно будет посмотреть на YouTube и Twitch.

В рамках Xbox Games Showcase поделятся новой информацией о предстоящих играх от внутренних студий Xbox и от сторонних партнёров. Какие игры и студии появятся на мероприятии, пока ещё неизвестно.

Ко всему прочему, сразу после Xbox Games Showcase стартует презентация The Outer Worlds 2 Direct, где подробнее расскажут о новом проекте Obsidian Entertainment. Авторы покажут новый геймплей, раскроют свежие детали и, скорее всего, уточнят дату релиза.

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