Летняя презентация новых игр от Xbox пройдёт 8 июня

Microsoft объявила, что летняя презентация Xbox Games Showcase пройдёт 8 июня. Мероприятие начнётся в 19:00 мск, а трансляцию можно будет посмотреть на YouTube и Twitch.

В рамках Xbox Games Showcase поделятся новой информацией о предстоящих играх от внутренних студий Xbox и от сторонних партнёров. Какие игры и студии появятся на мероприятии, пока ещё неизвестно.

Ко всему прочему, сразу после Xbox Games Showcase стартует презентация The Outer Worlds 2 Direct, где подробнее расскажут о новом проекте Obsidian Entertainment. Авторы покажут новый геймплей, раскроют свежие детали и, скорее всего, уточнят дату релиза.