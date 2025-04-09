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В Великобритании создают алгоритм для выявления убийц в стиле «Особого мнения»

В Великобритании создают алгоритм для выявления убийц в стиле «Особого мнения»
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Как сообщают журналисты издания The Guardian, в Великобритании создают алгоритм для выявления потенциальных убийц. Подобная технология была показана в научно-фантастическом фильме «Особое мнение» Стивена Спилберга.

Алгоритм анализирует полицейские данные о 100-500 тыс. человек. Возможно, создатели технологии имеют доступ не только к информации о подозреваемых, но и о жертвах и свидетелях. Также, скорее всего, переданные данные охватывали такие щепетильные темы, как психическое здоровье, зависимости и другая конфиденциальная информация.

В исследовательской компании Statewatch заявили, что подобные алгоритмические системы по «прогнозированию» преступлений ошибочны уже по своей сути.

Исследования раз за разом показывают, что алгоритмические системы «прогнозирования» преступлений ошибочны по своей сути. Эта новейшая модель, использующая данные от наших институционально расистских полиции и Министерства внутренних дел, будет усиливать и увеличивать структурную дискриминацию, лежащую в основе системы уголовного правосудия.

Тем временем представитель Министерства юстиции Великобритании рассказал, что данный проект проводится исключительно в исследовательских целях.

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