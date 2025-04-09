Расписание матчей последнего дня ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн

Сегодня, 9 апреля, в США завершится групповая стадия престижного чемпионата ESL One Raleigh 2025 по «Доте» с призовым фондом $ 1 млн.

В группе А турнир досрочно покинули Shopify Rebellion и Talon, а остальные коллективы будут бороться за два места в верхней сетке. В параллельной подгруппе шансы на успех перед последним туром остаются у всех шести команд.

Права на трансляции матчей ESL One Raleigh 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание игр ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 на 9 апреля:

19:00. Группа А, Team Liquid (Швеция) — Shopify Rebellion (Северная Америка);

19:00. Группа А, Nigma Galaxy (Ливан) — PARIVISION (Россия) ;

; 19:00. Группа А, Talon Esports (Юго-Восточная Азия) — Team Spirit (Россия) ;

; 21:45. Группа B, HEROIC (Южная Америка) — Tundra Esports (Европа);

21:45. Группа B, Team Tidebound (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток);

21:45. Группа B, BetBoom Team (Россия) — AVULUS (Европа).

Все матчи турнира на русском языке можно бесплатно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, а также на каналах студии Paragon на Twitch и YouTube.