Team Spirit подписала двух российских шахматистов — Даниила Дубова и Владислава Артемьева

Российско-сербский киберспортивный клуб Team Spirit сообщил о подписании контрактов с двумя отечественными гроссмейстерами — Даниилом Дубовым и Владиславом Артемьевым. Они взяли ники Duhless и Konevlad.

В анонсе организация отметила, что рада подписанию и вместе с болельщиками «драконов» уже готовится следить за выступлениями шахматистов на крупнейших шахматных турнирах.

В этом году шахматы войдут в программу летнего Кубка мира по киберспорту — Esports World Cup 2025, призовой фонд турнира составит $ 1,5 млн. Ранее шахматистов уже подписали такие клубы, как Aurora Gaming, Falcons, Team Liquid и другие.