В Escape from Tarkov: Arena стартовал нулевой сезон со множеством наград

В шутере Escape from Tarkov: Arena стартовал нулевой сезон с боевым пропуском. Все награды батл-пасса доступны игрокам бесплатно, однако для их открытия нужна валюта BattlePoints.

Ко всему прочему, полученное снаряжение не пропадает после вайпов и остаётся на аккаунте навсегда — кроме валюты и ящиков. Новую одежду даже можно использовать и в оригинальной Escape from Tarkov.

Видео доступно в VK-паблике Escape from Tarkov: Arena. Права на видео принадлежат Battlestate Games.

Из боевого пропуска можно будет получить свыше сотни наград. Среди прочего появятся и скины на оружие. Косметика наносится как на всё оружие целиком, так и на отдельные модули.

Отмечается, что боевой пропуск нулевого сезона продлится два месяца с возможностью продления.