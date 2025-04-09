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В Escape from Tarkov: Arena стартовал нулевой сезон со множеством наград

В Escape from Tarkov: Arena стартовал нулевой сезон со множеством наград
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В шутере Escape from Tarkov: Arena стартовал нулевой сезон с боевым пропуском. Все награды батл-пасса доступны игрокам бесплатно, однако для их открытия нужна валюта BattlePoints.

Ко всему прочему, полученное снаряжение не пропадает после вайпов и остаётся на аккаунте навсегда — кроме валюты и ящиков. Новую одежду даже можно использовать и в оригинальной Escape from Tarkov.

Видео доступно в VK-паблике Escape from Tarkov: Arena. Права на видео принадлежат Battlestate Games.

Из боевого пропуска можно будет получить свыше сотни наград. Среди прочего появятся и скины на оружие. Косметика наносится как на всё оружие целиком, так и на отдельные модули.

Отмечается, что боевой пропуск нулевого сезона продлится два месяца с возможностью продления.

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