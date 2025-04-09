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Опубликованы 11 минут геймплея The Outer Worlds 2

Опубликованы 11 минут геймплея The Outer Worlds 2
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Опубликованы 11 минут геймплея The Outer Worlds 2 — продолжения одноимённой RPG от авторов Fallout: New Vegas. В ролике показали исследование локации, боевую систему и диалог с одним из персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Obsidian Entertainment.

Действия сиквела развернутся в другой солнечной системе с новым составом героев. Больше информации авторы раскроют на презентации The Outer Worlds 2 Direct, где покажут больше геймплея и, скорее всего, уточнят дату релиза.

Презентация тайтла пройдёт 8 июня. Релиз The Outer Worlds 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series до конца 2025 года.

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