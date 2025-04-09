Видеокарта RTX 5060 Ti будет дешевле, чем RTX 4060 Ti — СМИ

На портале Board Channels появилась предполагаемая стоимость видеокарты RTX 5060 Ti. Согласно опубликованной информации, цена RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти составит $ 379, а с 16 ГБ — $ 429.

Фото: Board Channels

Если утечка подтвердится, то RTX 5060 Ti станет дешевле предыдущей модели. Напомним, RTX 4060 Ti с 8 ГБ памяти на старте продаж предлагалась за $ 399, а версия с 16 ГБ — за $ 499.

Предполагаемые характеристики RTX 5060 Ti

Процессор : GB206-300 с 4608 CUDA-ядрами

: GB206-300 с 4608 CUDA-ядрами Тактовая частота : 2407 МГц

: 2407 МГц Память : 8/16 ГБ GDDR7 в зависимости от модели

: 8/16 ГБ GDDR7 в зависимости от модели Разрядность шины : 128 бит

: 128 бит Пропускная способност ь: 448 ГБ/с

ь: 448 ГБ/с Энергопотребление: 180 Вт

Ожидается, что презентация видеокарт RTX 5060 и RTX 5060 Ti состоится в период с 14 по 20 апреля.