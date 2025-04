Сериал «Одни из нас» продлили на третий сезон

Сериал The Last of Us («Одни из нас») официально продлили на третий сезон. Никакие подробности пока не раскрываются. Авторы не называют даже примерные сроки премьеры.

Тем временем второй сезон The Last of Us стартует уже 14 апреля. Новые эпизоды будут выходить раз в неделю, а премьера по московскому времени состоится около пяти утра.

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.