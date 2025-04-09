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Шикарная Ана де Армас — на новых кадрах боевика «Балерина» по «Джону Уику»

Шикарная Ана де Армас — на новых кадрах боевика «Балерина» по «Джону Уику»
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Журналисты издания Collider поделились двумя новыми кадрами из боевика «Балерина» по «Джону Уику». На них оказалась изображена главная героиня ленты в исполнении Аны де Армас.

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас, а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе серии.

Премьера картины в России состоится 5 июня. Изначально лента должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски.

Новые кадры

Фото: Collider/Lionsgate

Фото: Coollider/Lionsgate

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