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Звезда сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» сыграет в новой ленте про Годзиллу и Кинг Конга

Звезда сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» сыграет в новой ленте про Годзиллу и Кинг Конга
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Как сообщают журналисты издания Deadline, актриса Алисиа Дебнем-Кэри («Бойтесь ходячих мертвецов») сыграет в новом фильме про Годзиллу и Кинг Конга. Какая именно роль досталась Дебнем-Кэри — пока неизвестно.

Режиссёром картины выступит Грант Спьютор («Дитя робота»), который заменил на данном посту Адама Вингарда — сценариста и режиссёра картины 2024 года. Также в каст войдут Джек О’Коннелл («Несломленный») и Делрой Линдо («Угнать за 60 секунд»).

Подробности сюжета, сценарий для которого писал Дэвид Каллахэм, держатся в секрете, но Legendary сообщила, что в фильме будет «несколько новых персонажей-людей наряду с любимыми и культовыми титанами Годзиллой и Конгом, которые столкнутся с катастрофической угрозой конца света».

Продолжение «Годзиллы и Конга» выйдет 26 марта 2027 года.

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