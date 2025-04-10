HBO показала ностальгирующие фото со съёмок третьего сезона сериала «Белый лотос»

На днях завершился третий сехон сериала «Белый лотос» от HBO. Компания на волне ностальгии опубликовала несколько свежих кадров со съёмок шоу.

Кадры со съёмок третьего сезона

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Шоу, кстати, получит четвёртый сезон! Вероятно, он, как и предыдущие сезоны, расскажет про группу богачей, отдыхающих в элитном отеле. Внезапно вместо запланированного отдыха на курорте они столкнутся с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию.

Первый сезон вышел в июле 2021 года, получил 10 премий «Эмми» и две награды «Золотой глобус». Что до третьего сезона, его финальная серия набрала 6,2 млн просмотров и поставила рекорд.