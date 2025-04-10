Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

HBO показала ностальгирующие фото со съёмок третьего сезона сериала «Белый лотос»

HBO показала ностальгирующие фото со съёмок третьего сезона сериала «Белый лотос»
Комментарии

На днях завершился третий сехон сериала «Белый лотос» от HBO. Компания на волне ностальгии опубликовала несколько свежих кадров со съёмок шоу.

Кадры со съёмок третьего сезона

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Шоу, кстати, получит четвёртый сезон! Вероятно, он, как и предыдущие сезоны, расскажет про группу богачей, отдыхающих в элитном отеле. Внезапно вместо запланированного отдыха на курорте они столкнутся с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию.

Первый сезон вышел в июле 2021 года, получил 10 премий «Эмми» и две награды «Золотой глобус». Что до третьего сезона, его финальная серия набрала 6,2 млн просмотров и поставила рекорд.

Материалы по теме
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android