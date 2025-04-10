Актёр Микки Рурк признался в том, что он загубил свою карьеру сам

Актёр Микки Рурк, известный по фильмам «Бойцовая рыбка», «Девять с половиной недель», «Город грехов» и другим лентам, посетил шоу Celebrity Big Brother и рассказал о том, кто, по его мнению, загубил ему карьеру в кино.

По словам Рурка, этим человеком стал он сам. Актёр понимает, что в падении своей карьеры он не может винить никого, кроме себя самого.

Я совершил много ошибок. Мне некого винить в том, что мой корабль утонул, кроме меня самого.

Рурк добавил, что хотел бы вернуться в кино ради работы над «честными фильмами». Микки мечтает поработать с некоторыми именитыми режиссёрами, но боится, что из-за своей репутации с ним откажутся работать.