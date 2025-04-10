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Главную роль в фильме «Minecraft в кино» мог сыграть не Джек Блэк

Главную роль в фильме «Minecraft в кино» мог сыграть не Джек Блэк
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Джек Блэк стал в какой-то степени лицом фильма «Minecraft в кино» и уже приедается в умах зрителей как забавная версия Стива, протагониста песочницы. Но Блэк был не единственным, кто претендовал на роль героя.

Сыграть Стива мог актёр Мэтт Берри, известный по сериалу «Чем мы заняты в тени». В итоге Берри отказался от съёмок в экранизации Minecraft из-за своего плотного графика: вместо фильма по песочнице он выбрал последний сезон шоу «Чем мы заняты в тени» о вампирах.

Несмотря на то, что Мэтт не смог сняться в картине в роли Стива, его участие в ленте всё равно есть! Актёр озвучил жителя деревни, который признаётся в любви Дженнифер Кулидж.

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