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В воде и напуганные: появился свежий кадр фильма «Мир Юрского периода: Перерождение»

В воде и напуганные: появился свежий кадр фильма «Мир Юрского периода: Перерождение»
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Издание Collider опубликовало эксклюзивный кадр фильма «Мир Юрского периода: Перерождение». На нём можно увидеть Скарлетт Йоханссон и Руперта Френда в ролях Зоры Беннетт и Мартина Кребса соответственно.

Свежий кадр

Фото: Collider

Будущая картина вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с последней трилогией. Однако другие подробности сюжета пока неизвестны.

Также в ленте сыграли Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эдвардс — постановщик «Создателя» и «Изгоя-один».

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля.

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