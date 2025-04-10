В воде и напуганные: появился свежий кадр фильма «Мир Юрского периода: Перерождение»

Издание Collider опубликовало эксклюзивный кадр фильма «Мир Юрского периода: Перерождение». На нём можно увидеть Скарлетт Йоханссон и Руперта Френда в ролях Зоры Беннетт и Мартина Кребса соответственно.

Свежий кадр

Фото: Collider

Будущая картина вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с последней трилогией. Однако другие подробности сюжета пока неизвестны.

Также в ленте сыграли Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эдвардс — постановщик «Создателя» и «Изгоя-один».

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля.