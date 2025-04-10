Актриса Эль Фаннинг может сыграть юную Эффи Тринкет в новых «Голодных играх»

По данным источников издания Nexus Point News, актриса Эль Фаннинг, известная в том числе по «Неоновому демону», может сыграть молодую Эффи Тринкет в новой части «Голодных игр».

Отмечается, что Фаннинг сыграет юную Тринкет, поскольку события свежей части серии, «Рассвета в день Жатвы», развернутся за 24 года до первого фильма и расскажут о времени, когда Эффи ещё не стала эскортом в Дистрикте 12. Напомним, в первых четырёх фильмах франшизы роль Тринкет исполнила актриса Элизабет Бэнкс.

Производство новых «Голодных игр» стартует в этом месяце. Сколько они продлятся, пока неизвестно.

Премьера картины состоится 20 ноября 2026 года.