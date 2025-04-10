Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. Плей-офф. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актриса Эль Фаннинг может сыграть юную Эффи Тринкет в новых «Голодных играх»

Актриса Эль Фаннинг может сыграть юную Эффи Тринкет в новых «Голодных играх»
Комментарии

По данным источников издания Nexus Point News, актриса Эль Фаннинг, известная в том числе по «Неоновому демону», может сыграть молодую Эффи Тринкет в новой части «Голодных игр».

Отмечается, что Фаннинг сыграет юную Тринкет, поскольку события свежей части серии, «Рассвета в день Жатвы», развернутся за 24 года до первого фильма и расскажут о времени, когда Эффи ещё не стала эскортом в Дистрикте 12. Напомним, в первых четырёх фильмах франшизы роль Тринкет исполнила актриса Элизабет Бэнкс.

Производство новых «Голодных игр» стартует в этом месяце. Сколько они продлятся, пока неизвестно.

Премьера картины состоится 20 ноября 2026 года.

Материалы по теме
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android