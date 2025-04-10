Джеймс Кэмерон хочет использовать ИИ в кино, чтобы сократить расходы примерно в два раза

Режиссёр «Титаника» и «Аватара» Джеймс Кэмерон рассказал, что в идеале хотел бы использовать искусственный интеллект, чтобы вдвое сократить расходы на кинопроизводство. Продвинутые технологии, которые развиваются вместе с ИИ, можно было бы эффективно использовать, если делать это умело.

Помимо сокращения расходов, с помощью ИИ можно ускорить выполнение задач, которыми обычно занимаются люди, а самих людей переключать на что-то более существенное и интересное.

Нам нужно понять, как можно использовать ИИ, чтобы сократить расходы вдвое и продолжать смотреть наши любимые фильмы вроде «Дюны 2». Речь также идёт об удвоении скорости выполнения каждого кадра, чтобы ритм работы стал быстрее, а художники могли переходить к другим интересным проектам.

Третья часть «Аватара», «Огонь и пепел», над которой тоже трудился Кэмерон, выйдет в кинотеатрах 19 декабря этого года.