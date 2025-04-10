Вышел седьмой сезон сериала «Чёрное зеркало» — доступны все эпизоды

На Netflix состоялась премьера седьмого сезона сериала «Чёрное зеркало». Для просмотра на сервисе уже доступны все шесть эпизодов. Одна из серий выступает продолжением эпизода «USS Каллистер», которая вдохновлена шоу «Звёздный путь».

«Чёрное зеркало» — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие жизни. Каждая серия никак не связана с предыдущими: ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия.

В главных ролях в новом сезоне снялись Кристин Милиоти, Пол Джаматти, Питер Капальди, Рашида Джонс и другие актёры. Сценариями эпизодов занимался автор шоу Чарли Брукер.