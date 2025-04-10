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Кирилл Кяро сыграет злодея в пятом сезоне сериала «Мажор» — кадры актёра в образе

Кирилл Кяро сыграет злодея в пятом сезоне сериала «Мажор» — кадры актёра в образе
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«Кинопоиск» сообщил, что актёр Кирилл Кяро, известный по «Эпидемии» и «Пассажирам», присоединился к актёрскому составу сериала «Мажор». Актёр, само собой, появится уже в пятом сезоне проекта.

Кадры с Кириллом Кяро

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Кяро сыграет талантливого афериста по имени Берт. Он выступит одним из главных противников главного героя, роль которого исполняет Павел Прилучный. По сюжету продолжения Игорь Соколовский окажется по инициативе нового знакомого втянут в необычную аферу, которая изменит его жизнь.

Съёмки пятого сезона «Мажора» проходят в Сочи. Действие нового сезона развернётся после событий «Мажора в Дубае».

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