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Появились постеры с персонажами комедии «Где наши деньги?» к премьере фильма

Появились постеры с персонажами комедии «Где наши деньги?» к премьере фильма
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Создатели криминальной комедии «Где наши деньги?» к премьере фильма, которая состоялась сегодня, выпустили постеры с персонажами ленты. На них попали все главные герои.

Постеры с персонажами

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

«Где наши деньги?» рассказывает о трёх парнях, которые решают ограбить местный банк. Наутро после налёта грабители узнают, что из банка украдено 25 млн рублей. В воздухе повисает вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион. Это значит, что либо один из них что-то утаивает, либо в деле замешаны иные обстоятельства.

Режиссёром и сценаристом фильма выступил Владимир Зинкевич («Добро пожаловать в семью»). Главные роли в картине сыграли Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Андрей Максимов («Слово пацана: Кровь на асфальте»), Алексей Серебряков («Метод»), Александр Тарасов («Заступники») и другие.

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