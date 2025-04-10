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Вышел трейлер мультфильма «Финник 2» — премьера 23 октября

Вышел трейлер мультфильма «Финник 2» — премьера 23 октября
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила первый трейлер мультфильма «Финник 2». Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 23 октября.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Вторая часть расскажет о новых приключениях детектива-домового, который внезапно теряет невидимость и вынужден отправиться на поиски волшебного мага. Противостоять ему будет харизматичный злодей, которого озвучила звезда российского кино — его имя держится в тайне.

Режиссёром проекта выступил Денис Чернов («Смешарики», «Финник»). Главные роли вновь озвучили Михаил Хрусталёв и Вероника Макеева.

Постер мультфильма «Финник 2»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

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