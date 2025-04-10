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Появились первые фото со съёмок сериала по «Майору Грому»

Появились первые фото со съёмок сериала по «Майору Грому»
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«Кинопоиск» опубликовал первые кадры со съёмочной площадки сериала по «Майору Грому». На них можно увидеть актёров в образах своих персонажей.

Фото со съёмок

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Каждый эпизод будет посвящён одному из основных персонажей франшизы. При этом появятся и новые герои — в сериале покажут маленьких Сергея Разумовского и Олега Волкова, а также сестру и отца Августа ван дер Холта.

Создатели шоу «Майора Гром: Сериал» обещают несколько новых экшен-сцен с развитием отношений Олега Грома и Разумовского. Также в сериал войдёт легендарная сцена смертельной игры в шахматы на жизни простых людей, ставшая известной в сообществе после комикса «Игра».

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