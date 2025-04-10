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Пророк. История Александра Пушкина с Юрой Борисовым: где смотреть онлайн в хорошем качестве

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым вышел в онлайне
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10 апреля состоялась цифровая премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Ленту с номинантом на премию «Оскар» Юрой Борисовым можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», Premier и Start.

Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

Таким образом, лента добралась до онлайна спустя два месяца после выхода в прокат. За этот срок фильм собрал в кинотеатрах более 1,6 млрд, получив в целом положительные отзывы от зрителей.

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В картине поэт предстаёт как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».

Главную роль в картине исполнил Юра Борисов («Анора»), Пушкина во времена его юности в лицее сыграл Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), а образ Жоржа Дантеса воплотил французский актёр Флориан Десбьендра. Режиссёром картины выступил Феликс Умаров («Домашнее поле»).

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