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В кинотеатрах России вышел фильм «Всё, что тебя касается» про группу «Звери»

В кинотеатрах России вышел фильм «Всё, что тебя касается» про группу «Звери»
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10 апреля в России состоялась премьера фильма «Всё, что тебя касается». Приключенческую драму про знаменитую российскую группу «Звери» уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатре Okko. Права на видео принадлежат Okko.

«Всё, что тебя касается» рассказывает историю 17-летней Маши, которая отправляется на концерт группы «Звери» в надежде найти своего отца. Девушка убеждена, что именно её папа, ушедший из семьи много лет назад, будет на большом мероприятии.

Главные роли в картине исполнили Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов и члены группы «Звери», которые сыграли самих себя. Вокалист Рома Зверь также выступил композитором и продюсером проекта. Режиссёром выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»).

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