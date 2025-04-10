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Вышел трейлер фантастической комедии «Нейробатя» — премьера 17 июля

Вышел трейлер фантастической комедии «Нейробатя» — премьера 17 июля
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила дебютный трейлер фильма «Нейробатя». Бунтарская комедия выйдет в кинотеатрах России уже 17 июля.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

«Нейробатя» расскажет историю айтишника Гриши, который создаёт нейросеть, способную переселить сознание человека в «умные» устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер криминальной ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить отношение друг к другу.

Главные роли в ленте сыграли Денис Власенко («Волшебник Изумрудного города»), Валентина Ляпина («Бременские музыканты»), Виталий Хаев («Огниво»), Настасья Самбурская («Универ. Новая общага») и другие актёры. Режиссёром выступил Виталий Дудка («Юра Дворник»).

Постер фильма «Нейробатя»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

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