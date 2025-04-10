Появился первый кадр нового фильма режиссёра «Солнцестояния» с Педро Паскалем

Появился первый кадр фильма «Эддингтон». Это современный вестерн режиссёра Ари Астера. На кадре можно увидеть Хоакина Феникса и Педро Паскаля в образах своих персонажей.

Фото: A24

В ленте сыграют и другие современные звёзды Голливуда: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Остин Батлер («Дюна») и Люк Граймс («Снайпер»). Режиссёром, сценаристом и продюсером ленты выступает Ари Астер, известный по недавней драме «Все страхи Бо» и триллеру «Солнцестояние».

«Эддингтон» — современный вестерн, который расскажет о шерифе с большими амбициями из маленького городка в штате Нью-Мексико. Других подробностей о картине пока нет.