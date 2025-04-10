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Сериал Бедные смеются, богатые плачут, 2-й сезон: дата выхода, когда выйдет

Второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут» стартует 12 мая
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Телеканал ТНТ раскрыл дату выхода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Продолжение мелодрамы выйдет на телеэкранах уже 12 мая в 21:00 — во второй сезон войдёт 16 эпизодов.

События второго сезона шоу вновь произойдут в доме олигарха Сергея Воронцова. Продолжение будет посвящено главной героине Кате – горничной, попавшей в водоворот проблем из-за родного брата.

К главным ролям вернулись все основные актёры: Полина Денисова (Катя), Михаил Сотников (Михаил),
Александр Самойленко (Сергей), Алёна Хмельницкая (Елена), Серафима Соловьева (Ирина), Владислав Ветров (Аркадий), Саша Стоун (Артём) и другие.

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