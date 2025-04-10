В России стартовали продажи смартфона POCO M7 Pro 5G с AMOLED-экраном и большой батареей

10 апреля в России начались продажи POCO M7 Pro 5G — нового среднебюджетного гаджета компании Poco. Устройство уже можно приобрести в российских магазинах по цене от 21 990 рублей в зелёном, серебристом и фиолетовом цветах.

POCO M7 Pro оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400*1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7025-Ultra с 8/12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5110 мАч. Гаджет получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP64.

POCO M7 Pro получил 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения и встроенным 2-кратным зумом. Фронтальная камера оснащена 20-мегапиксельным датчиком с поддержкой искусственного интеллекта для попадания как можно большего числа людей в кадр.