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В кинотеатрах России вышел триллер «Западня» с Энтони Хопкинсом и Биллом Скарсгардом

В кинотеатрах России вышел триллер «Западня» с Энтони Хопкинсом и Биллом Скарсгардом
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10 апреля в России состоялась официальная премьера голливудского фильма «Западня». Триллер со звёздами американского кино уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно в группе Global Film во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Global Film.

Сюжет ленты расскажет об угонщике машин, который выбрал неудачную жертву, — теперь владелец роскошного авто устраивает самосуд и берёт преступника в плен. Развязка произойдёт в самом центре Лос-Анджелеса.

Главные роли исполнили Билл Скарсгард («Касл-Рок», «Джон Уик 4», «Дэдпул») и Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Мир Дикого Запада»). Режиссёром выступил Дэвид Яровески («Гори, гори ясно»).

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