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В Минкультуры предложили расследовать нелегальные показы фильмов Голливуда в стране

В Минкультуры предложили расследовать нелегальные показы фильмов Голливуда в стране
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Министерство культуры России предлагает наделить сотрудников ведомства полномочиями проводить административное расследование в отношении лиц, осуществляющих показ или прокат фильмов без прокатных удостоверений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий проект федерального закона.

В ведомстве в том числе предлагают увеличить срок давности административной ответственности за демонстрацию картин без «прокатки» до одного года. На данный момент у Минкультуры нет возможности для проведения расследования – в случае поступления жалобы территориальные органы ведомства проводят работу по составлению протоколов об административном правонарушении и направляют материалы в суд.

Кроме того, у ведомства не всегда есть возможность выяснить, кто именно является демонстратором, потому что показы осуществляются с помощью других юридических лиц. Сейчас подобным образом в России демонстрируются практически все голливудские новинки, включая грядущий фильм «Minecraft в кино».

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