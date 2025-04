Вышел ремастер головоломки The Talos Principle на движке Unreal Engine 5 с новыми уровнями

10 апреля состоялся релиз The Talos Principle: Reawakened — переиздание культовой головоломки 2014 года на движке Unreal Engine 5. За разработку ремастера отвечала хорватская студия Croteam, авторы оригинального проекта. Игра доступна и в российском Steam по цене в 1300 рублей с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Devolver Digital. Права на видео принадлежат Croteam.

The Talos Principle: Reawakened получил современную графику в духе второй части, встроенное в игру дополнение Road to Gehenna, а также абсолютно новое расширение In the Beginning. Оно расскажет о первых попытках героини Александры Дреннан запустить симуляцию, в которой и разворачиваются события игры. Геймеров также ждёт продвинутый редактор создания карт с поддержкой мастерской Steam и переработанные загадки во второй половине игры.

Оригинальная The Talos Principle вышла в декабре 2014 года и стала настоящей любимицей фанатов жанра. В Steam у проекта более 24 тыс. обзоров, из которых 95% — положительные. Осенью 2023-го вышла вторая часть, также получившая высокие оценки от критиков и пользователей.