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Китай сократит показы фильмов из США из-за пошлин Трампа

Китай сократит показы фильмов из США из-за пошлин Трампа
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Государственное управление по делам кинематографии Китая объявило, что в стране сократят показы американских фильмов. Подобное решение власти приняли на фоне ввода беспрецедентных пошлин Трампом.

Напомним, до этого президент США Дональд Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%.

Ошибочная практика правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении КНР неизбежно приведёт к дальнейшему снижению благосклонности китайской аудитории к американским фильмам. Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов.

Также представители государственного управления добавили, что Китай выступает вторым по величине кинорынком в мире.

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