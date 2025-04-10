Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. Плей-офф. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки второго сезона детектива «Душегубы» про серийных убийц в СССР

Завершились съёмки второго сезона детектива «Душегубы» про серийных убийц в СССР
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» объявил о завершении съёмок второго сезона детектива «Душегубы» про серийных убийц в СССР. Также авторы поделились кадрами с площадки.

В основу второго сезона шоу ляжет история двух серийных убийц — Николая Джумангалиева и Александра Скрынника, орудовавших в Советском Союзе. 1984 год. На домашней вечеринке Николай Самойлов убивает женщину. Гости сразу вызывают милицию, но убийце удаётся бежать, правда, московский следователь Максим Ковальский вычисляет его местонахождение.

Во втором сезоне также сыграют Максим Стоянов («Калашников»), Зоя Бербер («Триггер»), Сергей Епишев («Первый номер»), Дарья Урсуляк («Мир! Дружба! Жвачка!») и другие актёры. Режиссёром выступит Алексей Быстрицкий («Пуля»).

Сроки и дата премьеры продолжения пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: «Амедиатека»

Фото: «Амедиатека»

Фото: «Амедиатека»

Фото: «Амедиатека»

Фото: «Амедиатека»

Фото: «Амедиатека»

Фото: «Амедиатека»

Материалы по теме
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android